Carolina Patrocínio rouba elogios em férias em família no Algarve

Desta feita, Carolina andou pelo Sul do País a exibir uma silhueta capaz de fazer inveja a uma jovem de 18 anos. A apresentadora esteve na companhia do marido, Gonçalo Uva, e das filhas Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois.A gozar a licença de maternidade do pequeno Eduardo, Carolina até inscreveu recentemente a filha Diana numas aulas de surf em Lisboa. "Com um recém-nascido em casa, o meu tempo/dedicação para as mais velhas é muito pouco", escreveu.