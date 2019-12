Carolina Patrocínio sem barriga ao sétimo mês de gravidez

Carolina Patrocínio

Menos de 15 dias depois de ter anunciado que estava grávida do quarto filho, Carolina Patrocínio continua a impressionar pela boa forma, pela magreza e pela ausência de barriga.Grávida de quase sete meses, a apresentadora continua a manter os mesmo hábitos, não só de ir ao ginásio, mas o de fazer exercícios com pesos. Carolina Patrocínio, que já é mãe de três meninas, fruto da relação com Gonçalo Uva, está agora à espera de um menino."Desde o verão a imaginar como será o nosso primeiro rapaz. Só me resta agradecer o quão surpreendente a minha vida tem sido nos últimos tempos. Viver esta experiência pela quarta vez em 5 anos só me dá a certeza do quão forte, independente e segura a gravidez me torna", escreveu.