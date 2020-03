Carolina Patrocínio sofre queda no final da gravidez

, de cinco anos, e

de três, e Frederica, de apenas um ano.

Carolina Patrocínio está grávida pela quarta vez , e, a pouco tempo de receber o novo membro da família nos braços, enfrentou uma situação de risco.A apresentadora de 32 anos sofreu uma queda aparatosa e teve de se dirigir ao hospital, na companhia do marido, Gonçalo Uva, para receber cuidados médicos.O rosto da SIC partilhou o momento com os fãs nas redes sociais, através de um vídeo onde se mostra numa sala do hospital., começou por contar Carolina, referindo-se ao surto de coronavírus., contou ainda, realçando que hoje em dia, devido à situação que está a fazer tremer o país e o Sistema Nacional de Saúde.Carolina Patrocínio recebeu centenas de mensagens dos admiradores com palavras de força nesta fase.Recorde-se que Carolina Patrocínio decidiu resguardar-se e deixar de trabalhar , para evitar ser afetada com o problema de saúde, neste momento delicado.Em relação à forma física, aos oito meses de gravidez, a mulher de Gonçalo Uva continua a exibir uma barriga que surpreende os fãs Recorde-se que além do filho que está a caminho, que vai ser finalmente um rapaz, Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva têm três filhas em comum: