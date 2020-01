Carolina Patrocínio vive drama com doença rara do sobrinho

View this post on Instagram

O meu filho Mateus foi diagnosticado com Artrite Idiopática Juvenil. A AIJ é uma doença auto-imune, crónica, que ataca as articulações, o joelho no caso dele. Uma equipa de reumatologistas, pediatras, fisiatras e ortopedistas, têm feito tudo para controlar o problema. Ele faz vida normal, mas tem algumas limitações no exercício físico. Semanalmente faz uma injeção de Metotrexato e análises ao sangue bimensais. Os últimos meses não têm sido fáceis para nós, mas o Mateus é muito forte, otimista e nunca se queixou. Esta foi a 3 cirurgia ao joelho, esteve sempre bem disposto: fala e cativa com toda a gente com quem se cruza #kidshavearthritistoo