Carolina Patrocínio: "Vivo numa prisão em relação ao corpo"

A silhueta de Carolina Patrocínio, de 33 anos, é alvo de muitas atenções. A apresentadora mantém uma rotina de treinos diária e uma alimentação cuidada, o que lhe permite obter um verdadeiro corpo de sonho. No entanto, nem sempre é fácil encarar este estilo de vida."O meu corpo pede exercício. É aquela expressão: ‘Vês a pinga que eu tomo, mas não vês o trambolhão que eu dou’. Nem sempre, se vê o que está por trás dos resultados físicos que eu consigo", confidenciou em conversa com Cristina Ferreira, sublinhando ainda que muitas vezes se sente enclausurada. "Eu não queria ser menos crítica em relação a mim porque eu gosto disto, mas às vezes invejo as pessoas que não têm essa opressão consigo próprias, que não se submetem a essa prisão. Eu própria vivo numa prisão".A estrela da SIC foi mãe há de dois meses de Eduardo. Três dias depois de dar à luz retomou a rotina intensiva de exercícios, o que originou uma onda de críticas. Carolina e Gonçalo Uva são ainda pais de Diana, Frederica e Carolina.As filhas de Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva estão em êxtase com a chegada do irmão, Eduardo, como mostram as fotografias partilhadas.