Carolina Torres recorda momento em que foi repreendida por Júlia Pinheiro

foi convidada de, esta segunda-feira, 10 de maio, no programa 'Júlia', da SIC. A apresentadora acabou por recordar um desentendimento que tiveram, em 2015, após a antiga concorrente do 'Ídolos', da estação de Paço de Arcos, ter voltado atrás na decisão de marcar presença num programa do canal., começou por atirar Júlia Pinheiro. A namorada de Vítor Silva Costa acabou por recordar o episódio., afirmou.Carolina Torres acabou por refletir porque negou o convite à última da hora de participar num programa da SIC., começou por contar.No ano de 2015, a convidada de Júlia Pinheiro estava a acumular vários projetos, o que fez com que sentisse necessidade de descansar, tendo sido esse o motivo para ter dado uma nega à SIC., contou.Como não era a única que ia participar no programa matutino achou que ninguém ia notar a sua falta, mas acabou por ser surpreendida por Júlia Pinheiro., brincou., contou a Júlia Pinheiro, que já não se lembrava do desfecho da história.Embora a jovem tenha pedido desculpa, a anfitriã do 'Júlia' não chegou a responder à mensagem. Carolina Torres acabou por levar uma reprimenda por ter faltado ao programa. "Vim a descobrir que alguém deu pela minha falta e tentou que isso…", tendo a sua afirmação sido completada pela apresentadora. "… tivesse uma relevância que não tinha". Um episódio que a namorada de Vítor Silva Costa garante ter tirado aprendizagens.