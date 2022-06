Carreira de Justin Bieber em risco

Desde que anunciou que sofre de Síndromede Ramsay Hunt – doença que lhe paralisou metade do rosto e o obrigou a cancelar vários concertos da digressão ‘JusticeWorldTour’ – que Justin Bieber não parou de receber mensagens de solidariedade.A começar com as da própria mulher, Hailey Bieber, com quem está casado desde 2018. "Amo-te,meu querido", escreveu a modelo, de 25 anos, no Instagram.Na sexta-feira, o cantor canadiano publicou nas redes sociais um vídeo em que assume a doença e pede desculpa aos fãs por não estar em condições de atuar. Agora tem de se concentrar na recuperação, até porque, se forem ignorados, os sintomas desta enfermidade – que se traduzem em paralisia facial e perda de audição – podem deixar de ser temporários para passarem a ser permanentes.Se tudo correr bem, o artista deverá recuperar em poucas semanas.Aos 28 anos, Justin Bieber enfrenta assim o pior revés de uma carreira marcada por altos e baixos. Apesar deter uma legião de fãs incondicionais, no passado viu-se associado a várias polémicas, como quando foi apanhado a fumar marijuana ou quando se envolveu em confrontos físicos com paparazzi.Os seus relacionamentos com as mulheres também não foram fáceis. Justin teve uma relação conturbada com a atriz e cantora Selena Gomez, entre 2011 e 2017, e foi muitas vezes visto com as modelos Miranda Kerr, Barbara Palvine Sofia Richie. Em julho de 2018 ficou noivo de Hailey Baldwin, do clã Baldwin, e casou-se com ela dois meses depois.