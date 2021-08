Carrie e Boris Johnson vão ser pais pela segunda vez

Boris e Carie

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha

Carrie Johnson, de 33 anos, está grávida do segundo filho em comum com Boris Johnson, de 57. A revelação de que a família vai voltar a aumentar foi feita por Carrie através de uma publicação no Instagram, que acontece dois meses depois de ter trocado alianças com o primeiro-ministro britânico, na Catedral de Westminster, em Londres.









O nascimento do bebé está previsto para dezembro. “Sinto-me incrivelmente abençoada por estar grávida de novo, mas também me sinto numa pilha de nervos. Problemas de fertilidade podem ser muito difíceis para muitas pessoas, particularmente quando nas plataformas como o Instagram tudo parece que corre bem”, desabafou a primeira-dama britânica na publicação em que deu conta que sofreu um aborto no início deste ano.

Este será o segundo filho do casal. O primeiro, Wilfred, nasceu em abril de 2020, poucas semanas antes de o primeiro-ministro sair dos Cuidados Intensivos, depois de ter estado infetado com a Covid-19.





O político Boris Johnson é ainda pai de mais quatro filhos, nascidos do casamento com Marina Wheeler, de quem se divorciou em 2020, e de uma filha com a consultora de arte Helen Macintyre, que nasceu em 2009.