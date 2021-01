Carrilho ataca Bárbara Guimarães: "Tive que proteger a Carlota em situações realmente perigosas"

Sobre o facto de ter acusado a apresentadora de alcoolismo e de tomar "50 comprimidos por dia", Manuel Maria Carrilho afirmou: "A situação criada foi absolutamente lamentável. Eles continuarem a ver espetáculos desses é que é grave. E por aqui ficamos".

esteve, esta sexta-feira, no programa dena TVI. À conversa com o apresentador, o antigo político falou sobre o processo de divórcio, bem como as acusações de violência doméstica pela ex-mulher, começou por dizer.Confrontado pelo apresentador se acha que vai ter tempo para "reabilitar" a sua imagem junto da opinião pública, o ex-ministro da Cultura afirma que se sente "muito bem", acrescentando que o que lhe custou mais foi o impacto das acusações na vida dos filhos:O comunicador questionou ainda o ex-professor se não acha que se autocondenou ao assumir posturas e atitudes em plena praça pública., afirmou.Manuel Maria Carrilho negou ainda ter frequentado um curso para maridos agressores.O antigo ministro da Cultura afirmou ainda que teve de proteger a filha mais nova,, de situações delicadas., disse.Sobre se o processo de violência doméstica foi desgastante para si, Manuel Maria Carilho admite:, disse., garantiu.