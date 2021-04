Carrilho força Bárbara Guimarães a fazer exame de alcoolismo

está a viver um verdadeiro terror e voltou à barra do tribunal no seguimento da intervenção policial na sua casa, provocada por um conflito com os filhos, sobretudo com Carlota, de 10 anos.O episódio remonta a 25 de fevereiro quando a polícia teve de ser chamada à casa da apresentadora e Carlota ficou entregue provisoriamente à guarda do pai. Segundo a revista 'Nova Gente', a menor foi ouvida a 9 de março no DIAP e confirmou o problema de alcoolismo de Bárbara Guimarães, recordando, principalmente à noite.Devido à descrição de Carlota, o Tribunal de Família e Menores decidiu manter a sua guarda entregue ao ex-político. Mas, no passado dia 8 de abril, o tribunal marcou uma Conferência de Família de forma a analisar os factos relatados pela menina. Bárbara Guimarães garantiu estar a ser vítima de uma cilada e afirmou que não sofre de dependência de álcool, relata a mesma publicação.. A estrela da SIC recusou a proposta, mas quando o antigo ministro da Cultura lhe disse que então preferia ir para um julgamento formal em que a menina fosse ouvida pelo Tribunal, Bárbara Guimarães acabou por aceitar e avançou com um acordo provisório.Assim, Bárbara vai ter de realizar no Instituto de Medicina Legal exames psicológicos para avaliar se o seu estado mental é compatível com as responsabilidades parentais, assim como um exame de alcoolismo. Além disso,Assim, vai estar não só os fins de semana alternadamente, como de quarta a segunda-feira, quinzenalmente. Desta forma, Manuel Maria Carrilho consegue acompanhar a filha e perceber se há mais problemas em casa. OUm amigo de Carrilho garantiu à publicação que este está disposto a avançar para julgamento., confidenciou à 'Nova Gente'.