Carro da atriz Filipa Areosa foi assaltado

Filipa Areosa usou esta segunda-feira as redes sociais para denunciar o assalto ao seu carro, em Lisboa. "Para quem acabou de me assaltar o carro, boa viagem! A polícia já vai a caminho", pode ler-se numa publicação da protagonista da novela ‘Por Ti’ (SIC), na qual revela que deu o alerta às autoridades.



Filipa Areosa, de 31 anos, ficou sem os documentos de identificação, nomeadamente cartão de cidadão e carta de condução. Segundo a própria, os cartões foram, no entanto, encontrados horas mais tarde.

