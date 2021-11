Carro da atriz Maria Dominguez vandalizado com "facadas nos pneus"

01:30

Carolina Cunha

Maria Dominguez, de 25 anos, viveu momentos de terror ao sofrer um acidente de viação, isto depois de o seu carro ter sido alvo de vandalismo (os quatro pneus foram rasgados com uma faca).A situação foi denunciada pela própria através de uma publicação nas redes sociais, na qual deu conta da sua revolta. "Tive sorte de não ter tido um acidente brutal e consegui agarrar o carro. Obrigada, meu querido, por teres dado umas facadas nos pneus", escreveu a atriz e apresentadora da SIC. Maria mostrou o estado em que ficaram os pneus e deu ainda a entender que sabe a identidade da pessoa que vandalizou o seu automóvel.A atriz Índia Branquinho saiu em defesa da amiga e deixou uma mensagem ao alegado agressor. "Isto é violência emocional ao mais baixo nível. E se ela tivesse mesmo tido um acidente com consequências irreversíveis?". Maria Dominguez agradeceu o apoio que recebeu nas últimas horas, com "centenas de mensagens", e desabafou: "Prefiro não falar disto em público, mas o assunto já está a ser resolvido e eu estou bem."