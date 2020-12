Carro de Ricardo Araújo Pereira abalroado por um camião

11 dez 2020 • 16:29

Ricardo Araújo Pereira não ganhou para o susto, na última sexta-feira, dia 4 de dezembro. O apresentador do programa, 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha' da SIC, viu o ser carro ser abalroado por um camião de uma conhecida empresa de transporte e logística portuguesa, no Eixo Norte/Sul, perto da Avenida de Ceuta, entre o Campo Grande e Alcântara, em Lisboa.

De acordo com a TV7Dias, o acidente aconteceu por volta das 13h30, sendo que não houve quaisquer ferimentos, quer no humorista, quer no condutor do camião que ainda tentou travar o veículo, porém não terá conseguido e acabou por deslizar, embatendo por trás no BMW X6 do comentador de Governo Sombra.

As causas do acidente devem-se ao piso escorregadio da estrada, provocado pela chuva da depressão Dora.

Recorde-se que um dia depois, a jovem Sara Carreira morreu num trágico acidente de viação, em Santarém. O namorado, Ivo Lucas, foi imediatamente transportado para o hospital.