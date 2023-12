Carta aberta contra “linchamento mediático” do ator Gérard Depardieu gera contestação

Gérard Depardieu

Foto: Reuters

01:30





O documento – assinado por nomes como a antiga primeira-dama Carla Bruni e as atrizes Charlotte Rampling e Carole Bouquet (que viveu com o ator) – surge na sequência da estreia do documentário ‘Depardieu: A Queda de um Ogre’, em que se vê o ator, que fez esta quarta-feira 75 anos, a proferir frases obscenas sobre mulheres, a assediar uma das suas tradutoras e a fazer comentários sexuais sobre uma criança num centro equestre. A exibição da obra levou o próprio Presidente Emmanuel Macron a levantar-se em defesa do ator.



Uma carta aberta, assinada por 56 figuras proeminentes da cultura – incluindo o produtor português Paulo Branco – protesta contra aquilo que considera ser o “linchamento mediático” do ator Gérard Depardieu, acusado de violação e agressão sexual.O documento – assinado por nomes como a antiga primeira-dama Carla Bruni e as atrizes Charlotte Rampling e Carole Bouquet (que viveu com o ator) – surge na sequência da estreia do documentário ‘Depardieu: A Queda de um Ogre’, em que se vê o ator, que fez esta quarta-feira 75 anos, a proferir frases obscenas sobre mulheres, a assediar uma das suas tradutoras e a fazer comentários sexuais sobre uma criança num centro equestre. A exibição da obra levou o próprio Presidente Emmanuel Macron a levantar-se em defesa do ator.

Mas há quem considere que Depardieu não deve estar acima da lei. Bérénice Hamidi, professora na Universidade Lumière Lyon, considera que a carta em defesa do ator é reveladora da postura francesa. “A escala de valores é simples: as mulheres que se dizem vítimas de Depardieu não contam nada quando comparadas com o estatuto do artista”, afirmou.