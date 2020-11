Casa de Cristina Ferreira tem uma fotografia sua em tamanho real, piscina e ginásio

Cristina Ferreira tem a casa com que sempre sonhou. A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI vive numa casa de luxo com piscina, ginásio e uma fotografia sua em tamanho real na parede da sua sala de estar. O designer de interiores que ficou responsável pela decoração do lar da apresentadora, Dino Gonçalves, revelou pormenores da casa "elegante e super sofisticada".



Um dos maiores sonhos da apresentadora era ter uma piscina em sua casa. Algo que já concretizou. A acrescentar à piscina, a comunicadora pode ainda usufruir do ginásio privado, contando com a ajuda do personal trainer, Nuno Neves.

Segundo o decorador, a estrela da TVI tem ainda uma fotografia sua em tamanho real na parede da sua sala de estar. "Fui eu que escolhi a fotografia entre milhares, porque é linda", contou a uma revista.

Cristina não poupa elogios ao decorador que trabalha consigo desde 2014. "O Dino é esta pessoa encantadora. (…) Eu adoro quadros grandes. Aliás, em minha casa só tenho quadros grandes, não gosto de coisas pequeninas. Sou um bocado exagerada", disse em 2015.

A casa de luxo é localizada numa zona "que não aparece no GPS", algo que deixa a apresentadora bastante feliz: "Só há casas da minha família. São para aí umas dez casas juntas. Aquilo é um casal onde só existem casas da minha família, é quase um condomínio. Já pensámos pôr lá uma correntezinha, mas não dá porque as estradas são públicas".