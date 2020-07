14 jul 2020 • 19:05

A casa de férias da família real da Holanda, em Itália, foi assaltada no início deste mês e agora, o governo holandês confirmou a notícia do roubo, não revelando mais pormenores.

O jornal local 'La Nazione' foi o primeiro a avançar a notícia, tendo afirmado que no passado dia 4 julho, alguns homens saltaram o muro da propriedade, forçando uma janela para entrarem na vila Rocco dei Dragoni, localizada perto de Florença.

Segundo o que foi divulgado, os assaltantes não terão levado nada de valor do interior da casa, mas fugiram num veículo todo-o-terreno da família, abandonando-o horas mais tarde.

De acordo com o jornal holandês 'Algemeen Dagblad', os reis Guilherme e Máxima, e as três filhas do casal, Amália, Alexia e Ariana preparam-se para ir de férias em breve, no entanto, o destino ainda não foi revelado.