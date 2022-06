Casa de Ronaldo em Ibiza assaltada

01:30

A casa do antigo jogador brasileiro Ronaldo Nazário, em Ibiza, Espanha, foi assaltada. Quem estava hospedado na mansão era o futebolista italiano Marco Verratti, que também viu alguns dos seus bens serem roubados. Segundo o jornal ‘Diário de Ibiza’, os assaltantes levaram cerca de três milhões de euros em objetos e dinheiro.









No momento da invasão, o craque do Paris Saint-Germain e a família não se encontravam na residência. De acordo com a publicação, a casa não tinha sinais de arrombamento na porta de acesso principal e o boletim da ocorrência foi registado na segunda-feira.

Ronaldo, que é o atual presidente do Valladolid, tem investido em património imobiliário e mantém casas em Espanha, país que o acolheu enquanto jogou no Barcelona e no Real Madrid. Arrenda algumas, como foi o caso do que aconteceu com Marco Verratti e a mulher, Jessica Aidi, nas férias em Ibiza.