Casa do ‘Big Brother’ recebe novos concorrentes

É já este domingo que as portas do ‘Big Brother Famosos’ se vão voltar a abrir para uma nova edição, e têm sido apontados alguns nomes que disseram o ‘sim’ a Cristina Ferreira. Diogo Faria, namorado de Cláudio Ramos, e as atrizes Mafalda Matos e Sara Aleixo podem entrar amanhã no polémico reality show da TVI.



Já José Castelo Branco voltou ontem com a palavra atrás, depois de ter confirmado aos jornalistas, durante a gala de aniversário do canal de Queluz de Baixo, que ia participar no formato.

