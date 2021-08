Casa do pai de Pipoca Mais doce em perigo de arder no Algarve Com o incêndio que lavra em Tavira, Ana Garcia Martins teme pela propriedade do pai.

Pipoca mais doce

Foto: Direitos Reservados

01:30

Ana Garcia Martins já regressou a Lisboa, após três semanas de férias. Embora já esteja dedicada aos compromissos profissionais, o coração de Pipoca Mais Doce ficou a Sul do País devido ao incêndio que começou em Castro Marim e que já se estendeu a Tavira. “O fogo passou na aldeia do meu pai, arderam algumas casas à volta, mas a nossa está, para já, a salvo”, escreveu. Recorde-se que o pai da influencer morreu no mês de junho deste ano.



Recém-chegada do Algarve, Ana Garcia Martins mostrou-se perplexa por o fogo ter avançado tão rapidamente. “Quando saímos de lá, às oito da manhã, o incêndio estava a uns 15 quilómetros, nunca pensei que lá pudesse chegar e de forma tão rápida”, lamentou.

Mais sobre