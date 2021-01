'Casa Feliz' e 'Júlia' levam SIC a somar vitórias nas audiências contra TVI

A SIC mantém-se imparável na luta pelas audiências e continua a liderar as tabelas classificativas. Esta terça-feira, 26 de janeiro, o canal liderou as audiências com 18,8% de share. Quase três pontos a mais do que a TVI, que fez 16,2%. Já a RTP1, ficou pelos 11,0%.



Na conquista destes resultados está a adesão do público aos programa de day-time, 'Casa Feliz' e 'Júlia'.



O programa das manhãs de Diana Chaves e João Baião alcançou 4,6% de rating, 17,3% de share e mais de 438 mil telespectadores. Já o rival 'Dois às 10' da TVI, com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, que foi líder absoluto durante as primeiras emissões, tem perdido consecutivamente nos últimos dias e apenas atingiu 4,2% de rating, 15,8% de share e cerca de 400 mil telespectadores.



Quanto às tardes, 'Júlia' conquistou uma nova vitória frente a 'Goucha'. A apresentadora da SIC conseguiu5,5% de rating, 14,7% de share e 523 mil telespectadores. O apresentador da TVI, por sua vez, fez 5,0% de rating, 13,4% de share e 474 mil telespectadores.



Apesar dos trunfos lançados no ínicio de 2021 por Cristina Ferreira, diretora de entretenimento da estação, a TVI continua aquém das expectivas.