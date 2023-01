Casa onde o ator Filipe Duarte morreu à venda por 1,7 milhões de euros

01:30

Vanessa Fidalgo

A casa onde vivia o ator Filipe Duarte, que em abril de 2020 morreu vítima de um enfarte de miocárdio fulminante, está à venda. A família do artista pede quase 1,7 milhões de euros pela vivenda, localizada numa das zonas nobres da Parede, no concelho de Cascais, conforme avança o site Flash.A moradia foi originalmente construída em 1958, numa zona de vivendas, mas totalmente recuperada em 2020 a gosto de Filipe Duarte. Sabe-se, aliás, que, antes da morte, o ator se tinha mudado há pouco tempo e andava "encantado". Todavia, foi também ali que foi encontrado inanimado na cozinha, depois de ter sofrido um ataque de coração. Apesar da intervenção dos bombeiros e do INEM, o óbito de Filipe Duarte acabaria por ser declarado ainda no local, a 17 de abril de 2020.A moradia tem uma área habitacional de 230 m2 (com cinco quartos e uma casa de banho). O terreno exterior tem piscina de água salgada. Mas desde a morte do ator a casa tem estado praticamente fechada. A viúva, a atriz Nuria Mencía, e a filha, Antónia, terão rumado a Espanha, terra natal da companheira do artista.