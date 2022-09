Casa Real britânica renova imagem nas redes sociais

Terminado o período de luto decretado pela casa real britânica após a morte da rainha Isabel II, eis que a monarquia inglesa se apressa a mudar a sua imagem nas redes sociais.As páginas que pertenciam à soberana, falecida a 8 de setembro, já retiraram a foto de Isabel II do perfil, colocando no seu lugar a imagem dos novos governantes: Carlos III e a rainha consorte Camilla Parker-Bowles.

A conta de Instagram com o nome ‘The Royal Family’ é um dos principais canais de comunicação entre os membros da realeza e o público, a par da conta de William e Kate Middleton, que agora passou a chamar-se ‘The Prince and Princess of Wales’.