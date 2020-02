Casa Real espanhola revela novos retratos da família unida

É a primeira vez, desde 2010, que a casa real espanhola divulga uma sessão fotográfica oficial.O trabalho, da autoria da retratista Estela de Castro, foi realizado em duas sessões separadas: uma teve como cenário o Palácio Real de Madrid e a outra o Palácio da Zarzuela, residência oficial dos reis.Letizia surge com o vestido vermelho de Carolina Herrera que escolheu para a primeira visita oficial da princesa Leonor às Astúrias, no outono de 2018. Já as filhas usam a mesma indumentária que estrearam no passado dia 12 de outubro, durante o Desfile Nacional de Espanha. São dois vestidos em tweed, de corte em ‘A’ e manga francesa. O de Leonor é rosa pastel, enquanto o de Sofia é azul céu.Recorde-se que na última fotografia oficial de Letizia, a rainha aparecia de braços cruzados, um gesto que foi muito criticado. Desta vez, porém, surge com ar mais descontraído e com os braços para baixo.Celebrizada pelos seus retratos a preto e branco, Estela de Castro não abdicou do seu estilo artístico quando chegou a hora de fotografar as filhas dos reis de Espanha. Leonor e Sofia foram imediatamente elogiadas não apenas pela beleza, mas também pela elegância. Apesar dos protocolos deste tipo de registo, as duas irmãs surgem sempre muito sorridentes e descontraídas.Leonor aparece posicionada ligeiramente à frente da irmã, enfatizando assim o seu papel de futura rainha.