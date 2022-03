Casa Real Espanhola vítima de ataque informático

Uso indevido foi denunciado após a conta que pertence aos reis Filipe e Letizia ter começado a seguir a do presidente ucraniano.

Reis de Espanha

06:00

A conta do Twitter da Casa Real de Espanha foi alvo de um ataque informático.O uso indevido da rede social foi denunciado após a conta que pertence aos reis Filipe e Letizia ter começado a seguir a do presidente ucraniano Volodymyr Zelenski, o que surpreendeu os seguidores da monarquia.O gesto durou apenas alguns minutos e rapidamente a própria Casa Real informou que tinha sido alvo de uma "intromissão cibernética" para simular uma possível relação com o líder da Ucrânia.