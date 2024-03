Casa real mantém segredo sobre saúde da princesa Kate

01:30

Carolina Cunha

Após o súbito ‘desaparecimento’ de Kate Middleton, de 42 anos, em janeiro, devido a uma cirurgia abdominal, a casa real britânica foi forçada a emitir agora uma “declaração urgente” sobre o estado de saúde da princesa de Ga- les, de modo a silenciar os rumores desencadeados pela a ausência do príncipe William da missa, na passada segunda-feira, em memória do rei Constantino da Grécia. “Fomos muito claros desde o início, que a princesa de Gales estaria ausente até depois do período da Páscoa e o Palácio de Kensington só forneceria atualizações quando se justificasse”, afirmou um porta-voz.









A casa real frisa que não houve qualquer desenvolvimento de grande significado na evolução do quadro clínico da princesa, e sublinha que Kate “está bem”. O motivo que levou à cirurgia da mulher do herdeiro do trono britânico continua em segredo, bem como a recuperação da mesma, que tem acontecido com o máximo sigilo e recato. Recorde-se que William chegou a adiar alguns compromissos oficiais para acompanhar Kate nesta fase delicada.

De lembrar ainda que a realeza britânica vive uma fase sensível também devido à doença oncológica diagnosticada ao rei Carlos III. O monarca tem contado com o apoio dos filhos e da mulher, Camila, que continua a participar em atos oficiais - ainda esta semana recebeu Olena Zelenska, primeira-dama da Ucrânia.