Casaco de Georgina Rodríguez gera polémica

e

Na altura, partilhou imagens do visual no Instagram e os fãs expressaram a preocupação com as opções de Gio.

Custa 27 mil euros, é da marca Elipidio Loffredo... e é feito de pelo natural de chinchila. Georgina Rodriguez utilizou um casaco de peles na festa de aniversário de Cristiano Ronaldo, no passado domingo.No entanto, esta não foi a primeira vez que a modelo espanhola utilizou este mesmo casaco de pele de animal. Numa ida ao centro comercial, há cerca de uma semana, Georgina combinou o luxuoso casaco com um 'look' desportivo. Na caixa de comentários, os seguidores não pouparam nas críticas. "Georgina, para de utilizar peles" ou "É pele de verdade? Porque se for, é triste", foram alguns dos comentários.Nos primeiros dias na Arábia Saudita, a namorada de Cristiano Ronaldo partilhou fotografias no Instagram, onde exibiu um casaco de pelo natural castanho. No avião privado do jogador, numa ida ao supermercado e num restaurante, Gio não dispensou o acessório luxuoso... nem os comentários dos seguidores. "Quantos animais foram mortos para este look?", "Espero que essas peles não sejam reais", "Não deveria vangloriar-se com este casaco", pode ler-se na caixa de comentários.Também na visita ao Pólo Norte, em 2021, Georgina utilizou um casaco de pele de felino, com um turbante a combinar, no valor de 18 mil euros.Mas foi em 2017, quando a relação entre o futebolista e a influenciadora digital durava há quase dois anos, que a polémica dos casacos de pele estalou. Na cerimónia de entrega de prémios da Bola de Ouro, onde Cristiano recebeu a quinta da sua carreira, Georgina utilizou um casaco de pele verdadeira, da marca Silvina Marotti