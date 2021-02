Casais apaixonados celebram o amor no dia de São Valentim Futebolista João Félix e a atriz Margarida Corceiro não deixam passar a data em branco.

Casais apaixonados celebram o amor no dia de São Valentim

01:30

Hoje é dia de São Valentim e, como manda a tradição, os casais apaixonados juntam-se e trocam surpresas para celebrar o amor. Entre os nossos famosos, muitos há que já mostraram ser fãs desta quadra festiva. O futebolista João Félix e a atriz Margarida Corceiro não deixam passar a data em branco e a troca de mimos e declarações românticas é uma constante entre o mediático casal.



Prestes a dar o nó, Ana Guiomar promete desfrutar do último São Valentim sem aliança no dedo ao lado de Diogo Valsassina, ainda que com as restrições impostas pela pandemia. Juntos há mais de uma década, mas eternos apaixonados, Ricardo Pereira e Francisca são outro exemplo de como o amor lhes fica tão bem, assim como Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva.

Mais sobre