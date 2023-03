Casal William e Kate tem vivido discussões acesas

Príncipe William e Kate Middleton trocaram alianças a 29 de abril de 2011 na Abadia de Westminster, em Londres

Foto: Reuters

William e Kate Middleton, príncipe e princesa de Gales, têm um casamento aparentemente feliz desde 2011, mas segundo as últimas revelações nem tudo são rosas.No livro ‘Gilded Youth: An Intimate of Growing Up the Royal Family’, o autor Tom Quinn, especializado na família real, afirma que o casal tem discutido frequentemente e até tem havido troca de gritos e objetos atirados entre eles dentro da casa.Para saber mais sobre a vida amorosa do par romântico, o biógrafo conversou com alguns dos funcionários do Palácio de Buckingham e com os membros da própria realeza. "Nem tudo é doçura. Eles têm discussões e atiram coisas um ao outro. Kate e William parecem ser pessoas muito calmas, mas nem sempre é verdade", afirmou Tom Quinn à Fox News.Segundo o autor, os membros da família real sabem que o príncipe e a princesa de Gales "querem ser vistos como um casal comum, trabalhar e tudo mais que a vida traz".