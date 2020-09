Casamento de Andreia Santos e Vítor Baía só depois do bebé nascer

Vítor Baía e Andreia Santos

Foto: José Reis / MovePhoto

20 set 2020 • 20:14

"Maravilhados" com a chegada do segundo filho em comum, cujo parto está previsto para o final de fevereiro, Andreia Santos e Vítor Baía deixaram em stand by os planos de casamento.", adiantou à Vidas Andreia Santos, que foi pedida em casamento no passado mês de julho, no dia em que completou 35 anos.Família felizO casal está a viver uma fase muito feliz e não esconde a ansiedade com o nascimento do bebé. ", assegura.", contou Andreia Santos.Pais de Rodrigo, que completou dois anos na semana passada, o atual vice-presidente do FC Porto e a nutricionista não têm preferência quanto ao sexo do bebé. "", explica, garantindo que o companheiro, com quem está há oito anos, tem o mesmo sentimento. O bebé será o quinto filho de Vítor Baía, juntando-se assim a Diogo, de 27 anos, Beatriz, de 23, e Afonso, de 13. "".O casal vive uma relação estável e mostra-se cada vez mais apaixonado que faz nas publicações que faz nas redes sociais.