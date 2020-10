Casamento de Diana e príncipe Carlos foi inferno desde o início

01:30

Rute Lourenço

Num novo documentário intitulado ‘Diana: A verdade por detrás da entrevista’, o editor do jornal ‘Daily Telegraph’ Max Hastings conta os detalhes da longa conversa que manteve com a princesa, dias antes da entrevista que esta lhe deu.O jornalista revela que Diana se mostrava vulnerável e que quando a questionou sobre quais os momentos felizes do casamento com Carlos, a princesa revelou "ódio". "Não existem. O nosso casamento é um inferno desde o primeiro dia", vincou.Durante a conversa, Max Hastings diz ainda que Lady Di se mostrava preocupada com a sucessão ao trono britânico. "Ela explicou que queria que fosse William a suceder e disse: ‘não acho que Carlos tenha condições para o fazer’".Diana terá perguntado ainda se Max tinha conhecimento de alguma "conspiração" no Palácio contra si.