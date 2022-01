Casamento de infanta Cristina termina após traição de Iñaki

Vânia Nunes

A infanta Cristina de Espanha e Iñaki Urdangarin anunciaram esta segunda-feira o final do casamento de 25 anos, dias depois de terem sido tornadas públicas fotos comprometedoras do antigo jogador de andebol com outra mulher. "De mútuo acordo, decidimos interromper o nosso relacionamento conjugal. O compromisso com os nossos filhos permanece intacto. Por se tratar de uma decisão privada, pedimos o maior respeito de todos os que nos rodeiam", pode ler-se no comunicado.Os rumores de uma crise no casamento já vinham de longe, até porque os dois viviam uma relação à distância. A cumprir pena no âmbito do caso Nóos, Iñaki vive na cidade espanhola de Vitória, onde desfruta de alguns dias de liberdade concedidos pelo tribunal, enquanto a irmã do rei de Espanha mora na Suíça. O ex-atleta acabou por se apaixonar por uma colega de trabalho, a advogada Ainhoa Armentia, de 43 anos.O agora ex-casal subiu ao altar em 1997, em Barcelona, e tem quatro filhos em comum.