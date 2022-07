Casamento de Jesé Rodríguez custou 600 mil euros

Jesé Rodríguez e Aurah Ruiz trocaram alianças há dez dias, mas o casamento ainda continua a dar que a falar. É que a imprensa espanhola revelou agora que o enlace custou 600 mil euros.





A festa foi de luxo e contou com a presença da cantora de reggaeton Dalex, que viajou de jato privado para atuar na festa. Um outro momento de grande destaque do casamento foi quando o céu se encheu de fogo de artifício durante mais de oito minutos. Mas não foram só os convidados que foram surpreendidos. Na festa de casamento, a noiva recebeu um presente do antigo leão, agora jogador do Ankaragücü (Turquia): um Mercedes-AMG GLE SUV que custou cerca de 160 mil euros.