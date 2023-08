Casamento de Jorge Gabriel chega ao fim após 20 anos

Ao fim de 20 anos, o casamento de Jorge Gabriel, e Filipa Gameiro chegou ao fim.





A informação foi avançada terça-feira à noite no programa ‘Noite das Estrelas’, da CMTV. Fontes próximas do casal terão confidenciado a Rui Oliveira que Jorge e Filipa já estavam separados desde janeiro, não passaram as férias de verão juntos e que “o processo vai agora para tribunal em setembro”.

