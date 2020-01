Casamento de jovem sobrevivente terá Ronaldo como convidado

01:30

Hugo Alves

Martunis, o menino de 7 anos que entrou na vida dos portugueses após o tsunami na Indonésia, volta a dar que falar. Agora com 22 anos, anunciou através das redes sociais que vai casar com Sri Wahyuni e que quer no seu casamento uma estrela a nível planetário: Cristiano Ronaldo.Em 2004, Martunis foi encontrado numa praia, mal nutrido, com uma camisola da seleção portuguesa, algo que não ficou indiferente a CR7, que um ano depois o visitou, tendo prometido pagar-lhe os estudos. Desta forma, Ronaldo tornou-se ‘mentor’ do jovem indonésio.Questionado por um amigo se o craque da Juventus iria estar presente na festa, Martunis respondeu: "Insya Allah [se Deus quiser], ele [Cristiano Ronaldo] virá se não estiver ocupado". A especulação sobre a presença de CR7 no enlace são cada vez maiores nas redes sociais. A data do casamento ainda não foi anunciada.