Casamento de Mauro Icardi e Wanda Nara acaba após traição

“Um dia destes temos de sair, só eu e tu. Mas para um lugar qualquer do Mundo onde não te conheçam”, sugeriu a atriz argentina. Mauro Icardi pediu desculpa à mulher e garantiu que só trocou mensagens com ‘China’ e que nunca teve encontros com ela.



Depois deste episódio, a modelo apagou todas as fotografias que tinha, nas suas redes sociais, com o jogador do PSG, tendo deixado, ainda, uma mensagem enigmática.



“Outra família que arruinaste por uma v...”, escreveu. Wanda Nara já confirmou ao jornal argentino ‘La Nacion’ que a notícia da troca de mensagens entre o seu marido e a atriz “é tudo verdade”.



A modelo de 34 anos partilhou com os seus seguidores uma fotografia da sua mão sem aliança. “Gosto mais da minha mão sem anel”, atirou Wanda Nara.