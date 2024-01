Casamento de sobrinha de Alberto do Mónaco com fim à vista

Charlotte Casiraghi, de 37 anos, e Dimitri Rassam, de 42

Foto: DR

01:30

Menos de cinco anos após terem dito o "sim" numa badalada cerimónia religiosa no sul de França, Charlotte Casiraghi, de 37 anos, e Dimitri Rassam, de 42, estão separados. A acreditar na revista ‘Voici’, que deu a notícia, foi a filha da princesa Carolina e sobrinha de Alberto do Mónaco que pôs fim à relação. A publicação, que cita fonte próxima ao casal, diz que grande parte das divergências que surgiram entre o casal terão a ver com o trabalho "demasiado exigente" do produtor de cinema, que "passa a maior parte do tempo a trabalhar".

Charlotte e Dimitri são pais de Balthazar, de cinco anos, mas a princesa tem outro filho, Rafael, de 10, fruto da sua relação com Gad Emaleh.