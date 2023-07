Casamento do ano junta craques da Seleção

Bernardo Silva, de 28 anos, e Inês Degener Tomaz, de 25, já estão casados. A Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, Covas do Douro, foi o palco escolhido pelo craque da seleção nacional e a noiva para dizer o ‘sim’ perante cerca de 250 pessoas. Numa tarde de muito calor, o enlace estava marcado para as 16 horas e algumas caras bem conhecidas dos portugueses foram chegando a conta-gotas. Muitos dos craques optaram por ir em carrinhas alugadas, com motorista, mas outros levaram o próprio carro, como foi o caso de Gonçalo Guedes, jogador que está emprestado ao Benfica.Leia no Correio da Manhã.