Casamento do ator Elliot Page acaba após tornar-se transgénero

Dois meses depois de ter anunciado que se identificava como transgénero, Elliot Page, que até então era Ellen Page, surpreendeu ao comunicar que está a divorciar-se da companheira, Emma Portner."Depois de pensarmos muito, tomámos a difícil decisão de nos divorciarmos, na sequência da nossa separação no verão passado", começaram por anunciar, num comunicado conjunto. "Temos o maior respeito um pelo outro e continuamos a ser amigos próximos".Uma notícia que deixou os fãs do casal perplexos, uma vez que nos últimos meses a relação parecia estar mais sólida do que nunca. Aliás, depois da estrela de ‘Juno’, de 33 anos, ter comunicado, no início de dezembro, a sua decisão em mudar de sexo, a coreógrafa, de 26, decidiu aplaudi-la publicamente."Estou muito orgulhosa do Elliot. Pessoas trans, queer e não binárias são um presente para o Mundo. Eu peço também por paciência e privacidade, mas que se juntem a mim neste apoio fervoroso à vida trans, todos os dias. A existência do Elliot é um presente por si só. Brilha, doce E. Amo-te muito", escreveu, nas redes sociais.O ator da série ‘The Umbrella Academy’ e a bailarina Emma Portner começaram a namorar em 2017 e estavam casados desde janeiro de 2018. Em 2014, Elliot, na altura Ellen, assumiu publicamente ser homossexual durante uma conferência sobre o tema. "Estou aqui porque sou gay e porque sei que posso fazer a diferença."Os documentos do divórcio já deram entrada num tribunal em Manhattan, Nova Iorque, onde vivem.