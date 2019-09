Casamento do Toy com direito a loucura, dança, alegria e striptease

Foi perante 250 convidados, numa verdadeira festa de arromba, que Toy e Daniela disseram o ‘sim’. Uma cerimónia memorável que reuniu os familiares e amigos mais próximos para celebrar o amor do casal, que protagonizou momentos de grande emoção e divertimento naquele que foi um dos dias mais especiais e intensos das suas vidas.Durante o copo d’água, que decorreu na Quinta das Façalvas, em Palmela, Toy fez questão de presentear os convidados com um concerto privado, que animou todos os presentes na grande festa. Além de toda a felicidade pelo importante dia, Toy e Daniela fizeram ainda um pequeno striptease que se tornou num dos momentos altos da noite.O ambiente de festa prolongou-se e já passava da meia-noite quando o casal abriu o baile com uma dança especial, coreografada por Mónica Benza, que mereceu o aplauso de todos os convidados.Rui Pragal da Cunha, Sérgio Rossi e David Antunes também subiram ao palco e animaram a festa, que se prolongou por "toda a noite".Numa rara aparição pública, o superagente Jorge Mendes fez questão de marcar presença no casamento do amigo. Com o filho mais novo, protagonizou momentos cúmplices.Entre familiares e amigos, foram muitos os rostos conhecidos que marcaram presença no enlace de Toy e Daniela. Considerado o casamento do ano, o cantor e a companheira fizeram questão de reunir os amigos mais próximos, que não faltaram ao grande dia. Bárbara Bandeira foi uma das figuras em destaque na cerimónia e, durante o copo d’água, que decorreu na Quinta das Façalvas, em Palmela, mostrou-se muito apaixonada pelo namorado, Kasha. Além do casal, outros marcaram presença, como António Raminhos e a companheira, Catarina, ou Jesualdo Ferreira e Zulmira.A filha de Daniela, Beatriz, foi um dos principais apoios do casal ao longo dos últimos meses de preparação da cerimónia. A jovem, que é considerada como uma filha para Toy, e que vive com o casal, mostrou-se radiante com o casamento da mãe com o cantor e não conteve a emoção ao longo do grande dia.