Casamento real com festa popular aberta ao público

Maria Francisca e Duarte Martins

Foto: Real Associação de Lisboa

01:30

Carolina Cunha

É já no próximo dia 7 de outubro que a filha dos duques de Bragança, a infanta Maria Francisca, e Duarte de Sousa Araújo Martins vão subir ao altar naquele que é o primeiro casamento real português em quase trinta anos.Em contagem decrescente para o enlace que vai ter lugar Palácio Real de Mafra, com cerca de 1200 convidados (entre eles membros de famílias reais estrangeiras), foi revelado que, após a cerimónia, está a ser preparada "uma grande festa popular no terreiro fronteiro à basílica, aberto a todos quantos se queiram associar a este memorável acontecimento". Será uma festa aberta ao público que queira festejar junto da família real portuguesa.Sabe-se ainda que o enlace terá transmissão televisiva. D. Duarte Pio partilhou o convite no seu Facebook: "Convidamo-lo a vir a Mafra testemunhar ao vivo com os seus familiares este momento histórico, que queremos prestigie nacional e internacionalmente a Casa Real Portuguesa."