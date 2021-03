Casamento secreto de Meghan e Harry nunca aconteceu

Só que a certidão de casamento, revelada agora pelo ‘The Sun’, vem contradizer a versão da duquesa de Sussex sobre o alegado casamento secreto. O documento que o jornal britânico obteve do ‘General Register Office’ confirma que as núpcias registadas ocorreram sim naquela data e não três dias antes.O ‘The Sun’ foi mais longe e falou mesmo com o oficial que redigiu a licença para o casamento e também ele desmentiu Markle., garantiu Stephen Borton., acrescentou.Recorde-se que durante a entrevista a Oprah, Markle foi bem clara sobre o alegado casamento secreto:, garantiu. "Só nós os três", acrescentou Harry na mesma entrevista.Meghan disse que se casou numa cerimónia íntima e privada no jardim da sua casa em Nottingham Cottage, mas também isso não podia ter acontecido, uma vez que, segundo Borton, Nottingham Cottage não é um local licenciado para o efeito.Além do mais não havia testemunhas suficientes. "É impossível casar com apenas três pessoas. Não é uma cerimónia válida ", esclareceu.