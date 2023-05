Casas de apostas dão 24.º lugar a Mimicat Na véspera da final, Portugal estava em antepenúltimo nos palpites dos apostadores

Mimicat

Foto: Pedro Pina/ Lusa

01:30

Mimicat, com o tema ‘Ai Coração’, estava esta sexta-feira mal classificada num ranking que congrega as ‘odds’ de 17 casas de apostas. A representante portuguesa no Festival da Eurovisão em Liverpool, Reino Unido, surgia em 24.º lugar, só à frente dos concorrentes de Lituânia (25.º lugar) e Albânia (26.º lugar). Neste ranking mantido pelo site Eurovisionworld, as hipóteses de Portugal sair vencedor estavam abaixo de 1%. A principal favorita à vitória deste ano é a Suécia, com 51% de hipóteses, seguida da Finlândia, com 20%, Ucrânia, França e Espanha.



Depois do começo do festival - está marcado para as 20h00 -, os portugueses não precisam de esperar muito tempo para assistir à atuação de Mimicat, já que será a segunda a subir ao palco. O que também não traz boas perspetivas para Portugal - desde a introdução das semifinais em 2004, nenhum vencedor cantou antes da décima posição. Aliás, a 10.ª, 11.ª e 12.ª apresentam-se como as posições teoricamente mais apetecíveis, tendo em conta resultados anteriores. E a vitória de Salvador Sobral em 2017 também confirma essa teoria, já que a primeira conquista portuguesa na Eurovisão surgiu com a atuação a ser a 11.ª da noite.

Mais sobre