“Casei com o amor da minha vida”: Catarina Gouveia vive dia emotivo

01:30

Vânia Nunes

Catarina Gouveia cumpriu o sonho de subir ao altar, no último fim de semana, e está a viver um verdadeiro conto de fadas. “10.10.2020, o dia em que casei com o amor da minha vida!”, escreveu na legenda de uma imagem, onde surge de mãos dadas com Pedro Melo Guerra, num cenário romântico, com o mar como pano de fundo. Numa outra fotografia que partilhou, reforçou a sua felicidade. “A vida pode ir muito além dos nossos maiores sonhos”.









A atriz elegeu um vestido justo, cai-cai e admite que passou o dia a chorar: “Emocionava-me sempre que pensava no que estava mesmo a acontecer”. A cerimónia decorreu no Algarve e contou com a presença de cerca de 40 convidados.

Pedro Melo Guerra, de 40 anos, pediu Catarina, de 32, em casamento em dezembro, em Paris.