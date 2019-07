Casillas desabafa sobre pesadelo que família vive: “nós podemos com isto”

A vida de Iker Casillas sofreu uma grande reviravolta após ter sofrido um enfarte do miocárdio, no passado dia 1 de maio, que ditou o seu afastamento definitivo dos relvados.Dias depois, soube que a mulher, Sara Carbonero, estava a lutar contra um cancro nos ovários. Notícias que vieram afetar a harmonia familiar, mas que o antigo guarda-redes do FC Porto garante estar a enfrentar com positivismo."Eu posso com isto. Nós podemos com isto", escreveu no Twitter. Sara Carbonero não tardou em reagir, tendo respondido com vários emojis de corações, mostrando que, apesar do momento delicado, a família está mais unida do que nunca.Também na sua conta de Instagram, Iker Casillas aproveitou para partilhar um desabafo que não passou despercebido, mostrando que os momentos de tensão ainda não foram ultrapassados."Aquele momento de reflexão. Aquele lugar que te pega e te impede de te moveres. Apenas vou olhar para o horizonte e imaginar as coisas... fantásticas que virão", escreveu Iker na legenda da fotografia partilhada, mostrando esperança no futuro e que os dias difíceis cheguem finalmente ao fim.Apesar de continuar ligado ao FC Porto onde exerce funções na estrutura do clube como elo de ligação entre a equipa e os dirigentes, Casillas, de 38 anos, não esconde o período complicado a nível pessoal que tem vivido nos últimos meses após o seu diagnóstico clínico.Sara Carbonero, o grande apoio para o guardião espanhol, também foi surpreendida com um cancro no ovário. Após a cirurgia de remoção ainda se encontra em tratamentos.