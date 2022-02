Casillas faz declaração a Sara Carbonero

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Um mês depois de terem feito uma viagem em família até ao Porto, Iker Casillas e Sara Carbonero voltam a mostrar a cumplicidade que os une e a aumentar os rumores de uma possível reconciliação. É que a jornalista espanhola completou wata quinta-feira 38 anos e o ex-companheiro foi o primeiro a dar-lhe os parabéns, logo à meia-noite, com uma mensagem emotiva, mas ao mesmo tempo enigmática."A outros sonhos por realizar! A outros sonhos cumpridos! Desfruta, mesmo que alguma tempestade tente diminuir-nos o caminho! A todo o vapor! Felicidades, mulher! A outro ano para esquecer os anteriores!", escreveu o ex-guarda-redes do FC Porto no Instagram, levando os fãs ao delírio com o gesto.O antigo casal separou-se no ano passado, mas mantém uma boa relação em prol dos filhos, Martín, de 8 anos, e Lucas, de 5 anos.