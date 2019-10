Casillas preocupado com estado de saúde da mulher

01:30

Hugo Alves

Iker Casillas está muito preocupado com o estado de saúde de Sara Carbonero, que aos 35 anos luta contra um cancro nos ovários.Segundo o site espanhol ‘La Razon’, o ex-jogador de futebol tinha sido desafiado a ir a Madrid para uns dias de festa com alguns antigos colegas do futebol, mas este terá recusado, garantindo que não é altura para celebrações e que se voltasse a Madrid seria para que Sara passasse a ser seguida noutro hospital na capital madrilena devido ao seu estado de saúde.Segundo a mesma publicação, Iker soube do estado de saúde de Sara dias antes de ter o enfarte e andava num estado muito grande de tensão.