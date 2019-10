Casillas sobre estado de saúde de Sara: "Um dia para estar alegre"

01:30

Miguel Azevedo

Um dia para estar muito alegre". A frase foi publicada esta terça-feira por Iker Casillas na sua página oficial do Instagram e, ao que tudo indica, carrega em si boas notícias quanto à recuperação de Sara Carbonero, que luta contra um cancro nos ovários.A própria jornalista, que reagiu à publicação com corações e trevos de quatro folhas, já tinha partilhado também a mensagem de um cartão que recebeu, juntamente com um ramo de flores, da melhor amiga, Isabel Jiménez."Sabia que não tinha de esperar. Há muito para celebrar", lê-se. Dia 21, Carbonero já tinha também deixado uma mensagem de otimismo. "Viva a vida e aceite o desafio, recuperar o riso, ensaiar a música, baixe a guarda e estenda as mãos, abra as asas e tente novamente, celebrar a vida e retomar os céus."