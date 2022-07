Casillas vive romance com atriz espanhola

01:30

Iker Casillas, de 41 anos, voltou a encontrar o amor. De acordo com a imprensa espanhola, a nova dona do coração do antigo guarda-redes do FC Porto é a atriz espanhola Alejandra Onieva, de 30 anos, que conheceu durante uma viagem recente a Ibiza.









De acordo com o jornal ‘A Marca’, o primeiro encontro entre os dois deu-se num evento da Bulgari e desde então estão “inseparáveis”. Discreto no que toca à vida pessoal, o ex-atleta não voltou a assumir outra mulher desde que se separou de Sara Carbonero, de 38 anos. Alejandra também não confirmou nada, mas já partilhou uma fotografia onde surge ao lado de Casillas.

Em fevereiro surgiram rumores de que o futebolista se teria apaixonado por uma influenciadora digital de 34 anos, Rocío Osorno, no entanto, a relação nunca foi confirmada.





Casillas separou-se de Sara Carbonero em março de 2021. Os dois são pais de Martín, de oito anos, e Lucas, de cinco.