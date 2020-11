Caso de Covid-19 no Big Brother deixa TVI debaixo de fogo

01:30

A TVI está a ser duramente criticada pelos espectadores devido à forma como está a tratar o caso de Covid-19 de uma das ex-concorrentes do ‘Big Brother’. Liliana Henriques, uma das escolhidas para regressar à mansão da Ericeira, testou positivo ao novo coronavírus e colocou a produção do programa em alarme. Embora tenha sido afastada de imediato da votação, a jovem esteve em contacto direto e sem máscara com as restantes participantes ainda a votos para regressar nos próximos dias ao reality show.









Devido a este percalço, a estação de Queluz de Baixo está a ser acusada por alguns espectadores de “tapar os olhos” às recomendações da Direção-Geral de Saúde. “A votação mantém-se em aberto para as restantes três ex-concorrentes que, no respeito pelas orientações da DGS, iniciaram um período de quarentena num hotel e repetirão o teste em alguns dias”, informou o canal em resposta ao CM, sublinhando que tudo fará “para salvaguardar a saúde e a segurança dos ex-concorrentes, bem como dos que se estão em competição”.

Teresa Guilherme também esteve em contacto direto com Liliana na gala, mas “manteve, nas várias interações em estúdio, o distanciamento social recomendado”, diz a TVI, e não está a cumprir isolamento profilático. A comentadora Pipoca Mais Doce garantiu ao CM que “esteve sempre distante” da respetiva concorrente.





Tendo em conta a situação, “a TVI adiou o regresso de um ex-concorrente à competição”. Está por definir a data para uma das jovens a votos regressar ao jogo.