Caso de Covid-19 no elenco pára nova novela da SIC

Júlia Palha é a protagonista da trama.

Os atores e restante equipa técnica que estiveram em contacto com a artista infetada foram afastados e aconselhados a seguir as diretrizes da Direção Geral de Saúde. As filmagens encontram-se neste momento suspensas e sob avalição.Sabe o CM que toda a equipa irá ser sujeita a novos tetes de despiste ao vírus, mesmo quem não esteve em contacto com o infetado.Estreia está prevista para o primeiro trimestre de 2021.